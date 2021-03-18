Лондон, , 06:16 — REGNUM Риск повторного заболевания COVID-19 будет выше в группе людей старше 65 лет, говорится в результатах исследования, опубликованных 17 марта в научном журнале The Lancet.

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Учёные выяснили, что защита в общей популяции от повторного заражения COVID-19 составляет 80%, однако у лиц преклонного возраста она снижается до 47%.

Таким образом, отмечается в статье, нельзя полагаться на естественную защиту организма, поэтому вакцинация от COVID-19 является приоритетом, особенно названной возрастной группе.

Кроме того, авторы статьи призвали предпринимать меры для защиты пожилых людей во время пандемии.

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