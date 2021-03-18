Воронеж, , 06:10 — REGNUM Администрация Репьевского района Воронежской области подписала многомиллионный контракт на строительство подъездной автомобильной дороги к фермам ООО «Коммуна» по откорму мелкого рогатого скота. Ферма является частной, но подъездную дорогу к ней построят в том числе и за средства бюджета, передаёт ИА REGNUM.

Контракт стоимостью 83 131 695,86 рубля был подписан с компанией-победителем аукциона. Дорогу до частной фермы исполнитель должен возвести до 16 августа 2021 года. Оплачивать контракт будут из средств муниципального, областного бюджетов и внебюджетных источников.

Строить дорогу общей протяженностью 2,6751 км будет ООО «Дорожник». Компания была учреждена в августе 1998 года. Владельцы — Артур и Наталья Абрамян. По открытым данным, компания была исполнителем почти 250 госконтрактов на общую сумму свыше 6,8 млрд рублей.