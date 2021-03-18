Воронеж, 18 марта 2021, 06:10 — REGNUM Администрация Репьевского района Воронежской области подписала многомиллионный контракт на строительство подъездной автомобильной дороги к фермам ООО «Коммуна» по откорму мелкого рогатого скота. Ферма является частной, но подъездную дорогу к ней построят в том числе и за средства бюджета, передаёт ИА REGNUM.
Контракт стоимостью 83 131 695,86 рубля был подписан с компанией-победителем аукциона. Дорогу до частной фермы исполнитель должен возвести до 16 августа 2021 года. Оплачивать контракт будут из средств муниципального, областного бюджетов и внебюджетных источников.
Для справки: в районе села Репьевка на сегодня располагается одно ООО «Коммуна». Данная компания учреждена в июне 2016 года для выращивания зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Её уставный капитал — 10 тыс. рублей. Владельцы — Елена Ткаченко и Василий Романенко. По открытым данным, среднесписочная численность работников на 2020 год — порядка 12 человек.
Строить дорогу общей протяженностью 2,6751 км будет ООО «Дорожник». Компания была учреждена в августе 1998 года. Владельцы — Артур и Наталья Абрамян. По открытым данным, компания была исполнителем почти 250 госконтрактов на общую сумму свыше 6,8 млрд рублей.