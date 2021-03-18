Ульяновск, , 06:08 — REGNUM В Ульяновской области выявлено ещё 102 носителя коронавируса. Это следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.

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По последней информации (на вечер 17 марта), под наблюдением в Ульяновской области находятся 8920 человек.

Всего с начала пандемии в регионе провели 745 773 лабораторных исследования на коронавирус в отношении 712 084 человек. За последние сутки заражение коронавирусом официально подтверждено у 102 человек, всего выявлено 49 417 случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске на 5,88% снизилась недельная заболеваемость ОРВИ и недельный эпидемический порог, при этом интенсивный показатель заболеваемости (в расчёте на 10 тыс. населения) существенно выше регионального уровня: если в целом по Ульяновской области он составил 68,82, то в Ульяновске — 89,88.