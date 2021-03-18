Кемерово, , 06:06 — REGNUM В муниципалитетах Кемеровской области, в рамках превентивных мер для безаварийного пропуска паводковых вод и пресечения происшествий на непрочном льду, начали закрывать ледовые переправы. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

Уже ликвидированы четыре пешеходные переправы через реку Томь в Кемеровском районе, которые соединяли деревни Сухово и Жургавань, Сухово и Журавлёво, Подъяково и Подонино, Пятково и Мохово.

В регионе пока ещё действуют 44 ледовые переправы. Спланировано закрытие переправ в Промышленновском и Чебулинском муниципальных округах.