Ачинск, Красноярский край, , 06:05 — REGNUM Теплоснабжение отключили в ряде микрорайонов Ачинска в Красноярском крае из-за аварии на трубопроводе, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Под отключение частично попали: микрорайоны 3,4,5, ЮВР и квартал 7Б. В зону… попали более 35 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Также без теплоснабжения остались 15 детских садов, девять школ и шесть медицинских объектов. Авария произошла на теплопроводе у улицы Калинина. В настоящее время устранением аварии занимаются ремонтные бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта без теплоснабжения в Тюмени остались более 30 домов из-за повреждения на тепловой магистрали. Аварию устранили в тот же день, однако при запуске системы обнаружилось еще одно повреждение на соседнем участке. Из-за этого жильцы остались без тепла еще и 17 марта.