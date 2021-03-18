Тюмень, 18 марта, 2021, 06:03 — ИА Регнум. В Тюменской области появится частный индустриальный парк. Об этом в Instagram сообщает Агентство инфраструктурного развития региона.

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Состоялось выездное совещание агентства с инициатором проекта. Новый индустриальный парк расположится на Велижанском тракте около Тюменской кольцевой автомобильной дороги, что обеспечивает оптимальную транспортную развязку для логистических цепочек.

Частный индустриальный парк расположится на 25,7 гектарах земли. Планировка земельных участков первой очереди намечены на конец марта-начало апреля.

Отмечается, что сейчас в Тюменской области под управлением агентства инфраструктурного развития региона действуют два индустриальных парка, в стадии проектирования находится ещё два.

Как отметил председатель комитета по молодежному предпринимательству «ОПОРА России» Артём Андросов, в Тюмени не так много хороших арендных площадок, куда могут заходить промышленники.

«Найти подходящую площадку с учётом всех параметров очень сложно. И индустриальные парки решают эту проблему. Расходы на содержание всей инфраструктуры уменьшаются, и в итоге предприятие становится более конкурентоспособным за счёт уменьшения издержек на содержание», — цитирует Артёма Андросова РБК.