Ульяновск, , 06:00 — REGNUM В Ульяновске снизилась недельная заболеваемость ОРВИ. Это следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, за последнюю неделю, с 8 по 15 марта, ОРВИ заболели 6299, что на 5,88% ниже уровня предыдущей недели (с 1 по 7 марта) и недельного эпидемического порога.

В то же время интенсивный показатель заболеваемости (в расчёте на 10 тыс. населения) значительно превышал региональный уровень: если в целом по Ульяновской области он составил 68,82, то в Ульяновске — 89,88.

В управлении уточняют, что превышение недельного эпидпорога наблюдается только в возрастной группе 15 лет и старше (+4,9%), что связывают «с первичной регистрацией диагноза ОРВИ до 50% больных COVID-19».

Отметим, что накануне делегация ведущих врачей Городской клинической больницы № 1 Ульяновска побывала в Казани для изучения опыта работы оказания медицинской помощи по вопросам реабилитации взрослых пациентов. Всего была осмотрена работа шести медицинских учреждений разного уровня.