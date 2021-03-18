Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 06:00 — REGNUM В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого. Он обвиняется в «публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, совершенным с использованием средств массовой информации» — ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, в марте 2019 года мужчина разместил в новостном сообществе комментарии, оправдывающие действия мужчины, совершившего террористический акт на территории другого государства.

Была проведена лингвистическая экспертиза. Она показала, что в тексте комментария содержатся высказывания, оправдывающие террористическую деятельность. Обвиняемый вину признал. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.