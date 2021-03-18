Елизово, Камчатский край, , 05:59 — REGNUM Пожар произошел в жилом доме в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в подвале четырехэтажного жилого дома по улице Дачной в поселке Термальном. К прибытию спасателей огнем была охвачена площадь один квадратный метр, пожарным удалось не допустить распространение пламени. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома в Саратове. Спасатели эвакуировали двух человек, еще 17 жильцов смогли самостоятельно выйти из здания. Пожар был ликвидирован.