Екатеринбург, , 05:55 — REGNUM В Свердловской области гражданин 1959 года рождения стал фигурантом дела об убийстве своего сына. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считаю, что гражданин, работавший на лесозаготовках, утром 10 марта нанёс мужчине 1985 года рождения несколько ударов по голове, причинив тем самым открытую черепно-мозговую травму, а затем расчленил тело и присыпал снегом. Останки были найдены 13 марта егерем.

После пропажи убитого его сестра забеспокоилась и обвиняемый заявил в полицию, а также участвовал в поисковых мероприятиях. Но в ходе расследования выяснилась его причастность к совершению преступления. Обвиняемый арестован. Идёт расследование.