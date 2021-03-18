18 марта 2021 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 06:33 — REGNUM Скандальная история со сгоревшим памятником Воину-освободителю на площади перед вечным огнем в Заинске (Татария), который, по словам очевидцев, вспыхнул и сгорел как спичка, может обернуться вопросами как к исполнителю, так и заказчику — администрации города. ИА REGNUM проанализировало контракты подрядчика, выяснив, что исполнение муниципального контракта на изготовление заинского памятника было прекращено по соглашению сторон, а исполнитель выплачивал неустойку за просрочку исполнения обязательств. Работы этого же подрядчика на сегодня есть как минимум в Воронежской, Саратовской, Владимирской, Ленинградской, Челябинской, Кемеровской областях и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Памятник Воин-освободитель. г.Заинск Zainsk.tatarstan.ru

Памятник за 1,6 млн рублей сгорел за минуты

Вечером 16 марта 2021 года на центральной площади Заинска четверо школьников подожгли в Вечном огне еловые ветки и подпалили венок, стоявший рядом. Огонь перекинулся на скульптуру. Памятник Воину-освободителю, пару лет назад установленный по муниципальному контракту взамен имевшегося, сгорел за считанные минуты. Очевидцы отметили, что он вспыхнул как спичка. Позднее выяснилось, что объект был изготовлен не из привычной многим бронзы, а из некоего полимерного композита, числившегося у подрядчика огнеупорным.

По данному событию следователи возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений…». Личности детей-поджигателей на сегодня установили. Самому младшему — девять лет, а старшему — 11. Родителей привлекут к ответственности за неисполнение ими обязанностей по воспитанию, но на этом история не заканчивается.

В рамках расследования уголовного дела следователи планируют дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые допустили установку «памятника, выполненного из горючих материалов». Подрядчик в комментариях СМИ Татарии заявил, что ему поступило предложение восстановить памятник, но уже из бронзы. Не уточняется, правда, кто будет оплачивать эти услуги. Поговаривают, что пройдёт повторный тендер, но тут возникает вопрос, а как же уже потраченные на сгоревший памятник 1,6 млн рублей?

Контракт на памятник и подрядчик

Аукцион на изготовление и установку памятника «Неизвестному солдату» на площади перед вечным огнем в городе Заинске исполком города объявил осенью 2019 года. Его начальная цена составляла 2,5 млн рублей. В тендере изначально ни слова не было о бронзе, речь шла об использовании скульптурного пластилина (300 кг), 100 кг формовочного силикона, 1000 кг гипса, 440 кг полиэфирной смолы, 320 кг микрокальцита, 296 кг стекловолокна и краски, в том числе покрытия, имитирующего бронзу. Также исполнитель должен был произвести демонтаж старого памятника весом 29 тонн с последующей его утилизацией.

В тендере приняли участие два индивидуальных предпринимателя, одним из которых был Евгений Козлов. С ним 25 ноября 2019 года и заключили муниципальный контракт на 1,65 млн рублей. В карточке на сайте госзакупок отмечается, что исполнение этого контракта прекращено. Фактически было оплачено 1 624 495,46 рубля, а 26 мая 2020 года было подписано соглашение о расторжении контракта. На сайте фигурировала информация о неустойке, требование о выплате которой заказчик выписал подрядчику 15 мая 2020 года. Сумма штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств составила 1,7 тыс. рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ИП Евгений Козлов, получивший контракт на памятник, зарегистрирован в этом статусе в июле 2017 года. Он ведёт деятельность в области архитектуры, связанную с созданием архитектурного объекта.

17 июня 2020 года Евгений Козлов зарегистрировал в Зеленодольске ООО «Промышленная творческая мастерская «Полимер-эстетик». Его уставный капитал — 10 тыс. рублей. Контрактов с госзаказчиками пока за ООО не числится, а вот как ИП Евгений Козлов был исполнителем по 22 госконтрактам на общую сумму более 56 млн рублей. Они реализованы в разных регионах России.

Где ещё отметился подрядчик?

В комментарии, размещенном на сайте правительственного республиканского издания «Татар-информ», говорится, что компания-изготовитель больше не будет использовать материал, использованный в Заинске. Но тут возникает вопрос, а не задействован ли он ранее ещё где-то?

ИП Козлов был исполнителем 22 госконтрактов.

В конце декабря 2020 года он подписал контракт на 896 тыс. рублей на изготовление и поставку барельефа на памятник «Солдату-Освободителю» в челябинском городе Аша. Работы будут проводиться в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» до 30 июня 2021 года. В документации к этому тендеру указано, что в задачи исполнителя входит заливка гипсом гипсовых слепков и перевод полимера в твердый материал «с последующей обработкой и подготовкой к покраске». Фигурирует в изделии и композитная шпаклёвка, и уже известная краска, имитирующая бронзу.

Также в декабре 2020 года с этим же ИП был подписан контракт на 3,309 млн рублей. В рамках него бизнесмен должен изготовить и поставить бюсты в парк им. Пилютова в том же городе Аша. Снова работы будут проходить в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». И снова в документах всё те же материалы — твердый полимер, композитная шпаклёвка.

До этого в Ашинский район Козловым за 700 тыс. рублей также поставлялась скульптурная композиция «Флаг», а за 819 тыс. рублей — скульптура «Горельеф «Скорбящая мать». В обоих случаях использованный материал — полиэфирная смола с армированным стекловолокном.

В сентябре 2020 года администрация города Поворино Воронежской области приобрела у бизнесмена из Татарии въездную группу стоимостью 2,7 млн рублей. В её состав входил въездной знак, две скульптуры (кошка и собака), светодиодный экран для улицы, а задействованный материал — полимер толщиной не менее 6 мм.

В августе 2020 года ИП поставил композицию «Звезда» (горельеф солдатам локальных войн) в Сабинский район Татарии. Стоимость контракта — 1,7 млн рублей, материал — армированный литьевой полимер. Годом ранее в этот же муниципалитет бизнесмен изготовил и поставил за 2,8 млн рублей бронзовую скульптуру «Воин».

В ЗАТО Свободный Свердловской области за 630 тыс. рублей также в 2020 году был поставлен бюст маршала Жукова, постамент, таблички и подиум, но в этот раз использовался окрашенный литьевой гранит.

В Саратовской области ИП Козловым был подписан контракт на 1,25 млн рублей на поставку малых архитектурных форм на проспекте им. Кирова. В карточке этого тендера есть запись, что исполнение контракта прекращено. Основание — решение арбитражного суда Саратовской области от 08.02.2021 года по делу. № А57−32 343/2020. Истцом в упомянутом деле выступила областная прокуратура, выступавшая в интересах Саратовской области в лице министерства строительства и ЖКХ. Надзорное ведомство оспаривало пункт, который касался срока представления гарантии качества на выполненные работы — 12 месяцев. Судом срок гарантийных обязательств был увеличен до трёх лет.

Помимо этого, предприниматель отметился в Ленинградской, Кемеровской, Владимирской областях и других регионах. Например, в Кемерово он за 6,8 млн рублей изготовил и поставил скульптурную композицию «Школьный вальс», но здесь обошлось без инноваций — скульптура выполнена из литой бронзы.