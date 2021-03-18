Нур-Султан, , 05:47 — REGNUM Переговоры о мире в Нагорном Карабахе проходили в сложной обстановке, и «уговаривать» приходилось все стороны, заявил 17 марта министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в интервью казахстанскому агентству Tengrinews.

«Наш президент (России Владимир Путин — ред.), который, поверьте мне, приложил титанические усилия для того, чтобы всё это состоялось. Причём уговаривать приходилось всех. То есть не было кого-то, кто бы сказал: «Я согласен, только вот их убедите». Нет, убеждать приходилось всех, безусловно», — сказал глава российского оборонного ведомства.

По словам Шойгу, Турция также играла важную роль в переговорном процессе, поэтому шли переговоры с турецкими коллегами. Главной целью России на этапе переговоров стало достижение договорённостей о прекращении огня.

«Сейчас пришло время для того, чтобы они уже переходили на двусторонние контакты и говорили друг с другом, начинали разговаривать. Я имею в виду Армению и Азербайджан», — сказал министр.

Напомним, заявление о полном прекращении огня и всех военных действий Нагорном Карабахе 9 ноября 2020 года подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин. Мир в Нагорный Карабах пришёл на следующий день.

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