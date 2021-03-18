Москва, , 05:35 — REGNUM В четверг, 18 марта, в Москве будет облачно, небольшие осадки, местами гололедица. Температура воздуха — +2… +4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 19 марта в Москве облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — −4… −2 °C.

Ветер переменных направлений (ночью северный) 2−7 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — 0… +5 °C днём и −7… −2 °C ночью.

В пятницу, 19 марта, днём в столице ожидается 0… +2 °C. По области −2… +3 °C. Ночью в регионе ожидается −9… −4 °C. По области местами небольшой снег, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, после кратковременного потепления, с плюсовой температурой и дождями, в Санкт-Петербург и Ленинградскую область вновь возвращается преимущественно зимняя погода.

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