Женева, Швейцария, , 05:24 — REGNUM Способность коронавируса лучше распространяться в определенных метеорологических условиях не подтверждена научными данными, заключили 17 марта во Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН после проведённых исследований.

Пока нет свидетельств того, что «прямое метеорологическое воздействие на вирус существенным образом сказывается на уровне его передачи в реальных условиях в мире», — говорится в заявлении.

Эксперты ВМО отметили, что распространение SARS-CoV-2 в разных странах мира зависела от мер, предпринятых их правительствами, чем от метеорологических факторов. Кроме того, существенного влияния на жизнеспособность коронавируса и его способность распространяться не оказывал уровень загрязнения воздуха.

Ранее о влиянии погоды на распространение коронавируса сообщали некоторые исследователи в США.

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