Тюмень, , 05:22 — REGNUM В Тюмени Гилевскую рощу планируют открыть 20−21 марта. Об этом сообщает пресс-служба «Росводоканал Тюмень».

Закрытой для горожан останется лишь та часть, где ведутся восстановительные работы. Одновременно с ликвидацией последствий обрушения двух коллекторов, которое произошло 11 марта, ведётся работа над проектом по строительству новых коллекторов из прочных и эластичных полимерных материалов, которые будут проложены за пределами парка.

Строительство новых сетей, замена коллекторов и рекультивация парка обойдутся «Росводоканалу Тюмень» в сумму около 300 млн рублей, отметил генеральный директор предприятия Андрей Максимов.

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