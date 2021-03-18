Южно-Сахалинск, , 05:18 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко раскритиковал чиновников за состояние дорог как в Южно-Сахалинске, так и в районах области. Глава островного региона сказал, что местами асфальт сошёл со снегом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Читайте также: В Приморье за три года отремонтировали почти 400 км дорог

«Каждое утро я иду на работу по городу и вижу выбоины на дорогах, а местами сошедший со снегом асфальт. И правильно жители критикуют за это. Делать ремонт надо уже сейчас, как только позволят условия, а не дожидаться лета», — сказал Лимаренко.

Губернатор Сахалина поручил до конца апреля разыграть все контракты на содержание дорог.

14 районов области разработали документацию на содержание дорог в течение трёх лет. Документы ещё пяти районов находятся на проверке.

В 2021 году на содержание дорог муниципалитетам выделено 1,5 млрд рублей. В 2020 эта сумма была значительно меньше — 250 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют дороги к больницам, детским садам и школам.