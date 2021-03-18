Вашингтон, , 05:17 — REGNUM Китайские представители на встрече с коллегами из США на Аляске будут добиваться отмены санкций, введенных во время президентского срока Дональда Трампа, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, представители Китая намерены призвать главу Госдепа США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана отменить санкции против китайских должностных лиц и организаций, которые были введены предыдущей администрацией. Также Пекин намерен предложить возобновить регулярные встречи на высоком уровне.

Источники утверждают, что Китай рассчитывает на отмену ограничений, введенных Вашингтоном против компаний Huawei и SMIC, а также визовых ограничений. Кроме того, Пекин предложит ввести паспорта вакцинации для упрощения въезда в США и Китай.