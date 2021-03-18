Пекин, , 05:16 — REGNUM Власти Китая закрыли 10 сайтов незаконных общественных организаций с начала 2021 года, сообщили 17 марта в Министерстве гражданской администрации КНР.

Этот шаг является частью согласованных усилий как онлайн, так и офлайн по перестройке системы общественных организаций и созданию лучшей интернет-среды, говорится в заявлении министерства.

Предупреждая общественность о мошенничестве, министерство призвало юридические и физические лица сверять регистрационную информацию на счете китайского правительства в социальной сети WeChat или по адресу www.chinanpo.gov.cn с теми данными, что предоставляют организации, прежде чем участвовать в деятельности какой-либо социальной организации.

Министерство гражданской администрации заявило, что будет продолжать усиливать меры борьбы с незаконными общественными организациями, наращивая проверки как онлайн, так и в реальной жизни.