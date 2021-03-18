Алжир, , 05:25 — REGNUM У средиземноморского побережья Алжира 18 марта были зафиксированы повторные подземные толчки магнитудой 5,2 и 4,7. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Первое повторное сейсмособытие магнитудой 5,2 было зафиксировано в 03:17 мск в 31 км к северо-востоку от портового города Беджая (164 тыс. человек) и в 88 км к северо-западу от города Сетифа (288 тыс. человек). Второе сейсмособытие — магнитудой 4,7 — было зафиксировано в 03:33 мск в 69 и 23 км от этих же населённых пунктов.

В обоих случаях очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, у средиземноморского побережья Алжира в ночь на 18 марта произошло землетрясение магнитудой 6,0.

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