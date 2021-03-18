Пекин, , 05:12 — REGNUM За последние пять лет Китай добился значительного прогресса в улучшении возможностей и доступности услуг традиционной китайской медицины (ТКМ), сообщает 17 марта агентство Синьхуа.

По данным Национального управления традиционной китайской медицины, центральные власти выделили более 37 млрд юаней (около $5,7 млрд) на содействие развитию инфраструктуры в более чем 1000 больницах ТКМ по всей стране в течение указанного периода, сообщили в администрации.

Были предприняты усилия по созданию центров обслуживания ТКМ в более чем 30 000 медицинских центрах и больницах на уровне общин и поселков.

Для повышения качества первичного обслуживания была также запущена информационная платформа, связанная с ТКМ, на которой по состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 38 800 врачей и получено 13,79 млн обращений пациентов.