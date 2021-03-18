Киев, , 05:11 — REGNUM Начать процесс разминирования инфраструктурных объектов в Донбассе предложили в Трёхсторонней контактной группе (ТГК), об этом 17 марта сообщили на странице украинской делегации в Facebook.

Выступивший на заседании ТГК заместитель главы украинской делегации в контактной группе, вице-премьер Украины Алексей Резников поставил решение этого вопроса в зависимость от позиции России.

«Есть шанс начать гуманитарное разминирование, если Российская Федерация примет соответствующее решение», — сказал он.

Отмечается, что на первом этапе в Киеве хотят приступить к разминированию участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо‑ и электроснабжения и другие), и разблокировать работу контрольных пунктов въезда и выезда «Счастье» и «Золотое».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Донецкой и Луганской Народных республиках назвали саботажем действия властей работы трехсторонней контактной группы по Донбассу. Так, киевские представители потребовали чтобы со стороны ДНР в заседании не участвовали общественные деятели, в отношении которых суд страны вынес решение о якобы террористической деятельности.

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