Пекин, , 05:09 — REGNUM Китайский надзорный орган в сфере телерадиовещания начал сбор замер общественного мнения касательного нового проекта закона о телевидении и радио, говорится в уведомлении, опубликованном 16 марта на сайте Национального управления радио и телевидения, сообщает агентство Синьхуа.

Законопроект определяет девять видов контента, которые будут запрещен к трансляции по радио и телевещанию, а также семь категорий вещания, которые будут поддержаны страной.

Он предусматривает, что радио и телевизионные организации примут отраслевые нормативные акты в соответствии с законом о защите законных прав и интересов своих членов с целью поддержания здорового развития отрасли.

Практикующие радио и телевизионные каналы должны соблюдать законы и правила, уважать общественную мораль и соблюдать профессиональную этику, говорится в проекте.

Он также позволяет органам вещания налагать необходимые ограничения на телевизионные и радиопрограммы за нарушения соответствующих законов или нормативных актов их продюсерами или актерами.