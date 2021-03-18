Ла-Пас, 18 марта 2021, 05:06 — REGNUM Перевода в больницу бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес, задержанной по делу госперевороте, добиваются ее адвокаты. Об этом 17 марта сообщило издание El Deber.
Причиной такого шага называется ухудшение самочувствия Аньес и повышенное артериальное давление. Из-за этого задержанной вызывали скорую помощь.
Как сообщило ИА REGNUM, Жанин Аньес была арестована 13 марта из-за расследования дела о государственном перевороте в Боливии, произошедшего в ноябре 2019 года. Ордер на арест по указанному делу был выписан также в отношении пяти бывших членов временного боливийского правительства.
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