Владивосток, , 05:08 — REGNUM Первый рейс по субсидированному маршруту Владивосток — Комсомольск-на-Амуре — Владивосток авиакомпании «ИрАэро» прошёл 18 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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Планируется, что полёты по этому маршруту будут выполняться по четвергам до 27 мая включительно.

Из Владивостока самолёт вылетает в 12:25, в Комсомольск-на-Амуре прибывает в 14:30, обратный вылет — в 15:30.

Рейсы будут выполняться воздушными суднами SukhoiSuperjet100 вместимостью 100 пассажиров. Цена субсидированного билета в одну сторону от 3500 рублей, льготой могут воспользоваться все категории граждан без ограничений по возрасту.

Как сообщало ИА REGNUM, между Алма-Атой и Киевом откроют регулярные авиарейсы.