Куньмин, Китай, , 05:05 — REGNUM Провинция Юньнань на юго-западе Китая за последние пять лет серьезные приняла меры по обеспечению чистой и безопасной питьевой водой более 19,6 млн сельских жителей, сообщает 17 марта агентство Синьхуа.

С 2016 года власти провинции Юньнань инвестировали 11,9 млрд юаней (около $1,8 млрд) в улучшение качества питьевой воды в сельских районах региона, сообщил директор департамента водных ресурсов провинции Юньнань Лю Ган.

По его словам, за последние пять лет местные органы власти на различных уровнях приложили колоссальные усилия для выявления домашних хозяйств, испытывающих проблемы с получением чистой питьевой воды, модернизации инфраструктуры водоснабжения и улучшения управления ею, чтобы к 2020 году каждый сельский житель имел доступ к чистой питьевой воде.