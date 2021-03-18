Петропавловск-Камчатский, , 05:05 — REGNUM На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Ставропольского края 1988 года рождения, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних, совершенном десять лет назад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Читайте также: В Крыму суд вынес приговор насильнику и убийце шестилетней девочки

По версии следствия, в 2010 году двое молодых мужчин изнасиловали в Петропавловске-Камчатском двух 14-летних девочек. Одного из них суд приговорил в 2012 году к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима. Второму — удалось скрыться. Он был объявлен в федеральный розыск.

Найти обвиняемого в изнасиловании удалось только в феврале 2021 года в Краснодарском крае. Его этапировали на Камчатку. Свою вину мужчина не признаёт.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Республики Крым признан виновным в совершении изнасилования и убийства шестилетней девочки — дочери его приятеля.