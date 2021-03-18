Ухань, Китай, , 05:02 — REGNUM Китайские исследователи обнаружили новый вид цветковых растений семейства кутровых в центральной китайской провинции Хубэй, сообщает 17 марта агентство Синьхуа.

Соответствующие исследования были опубликованы в журнале Taiwania. Новый вид получил название Cynanchum, которое было присвоено учеными из Уханьского ботанического сада при Китайской академии наук и Тропического ботанического сада Сишуанбаньны при Китайской академии наук.

Вид имеет крайне малую популяцию — не менее 10 растений и был найден лишь в одном районе одного уезда Хубэя. Согласно стандартам Международного союза охраны природы (IUCN), новые виды предварительно признаны находящимися на грани полного исчезновения.