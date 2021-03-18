Пхеньян, , 05:12 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи сообщила, что все попытки США по различным каналам установить контакт с Пхеньяном были отвергнуты «как уловки» на фоне враждебной политики. Об этом говорится в заявлении, 17 марта опубликованном агентством ЦТАК.

«С середины февраля через разные каналы, включая Нью-Йорк, США пытались установить контакт с нами. Но мы думаем, что нет необходимости отвечать на эти уловки США», — говорится в документе.

По словам Цой Сон Хи, «никакие корейско-американские переговоры состояться не могут, если США не откажутся от враждебной политики против КНДР». Диалог может начаться только при условии создания атмосферы, обеспечивающей равноправие сторон за столом переговоров.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 17 марта допустил военный сценарий, как один из возможных для решения проблемы Северной Кореи, для давления на неё. По его словам, союзниками в решении северокорейского вопроса являются Южная Корея и Япония. А пересмотр программы политики Вашингтона в отношении Пхеньяна будет оформлен «в ближайшие недели».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 15 марта подтвердила, что власти Северной Кореи проявляют нежелание говорить с представителями США.

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