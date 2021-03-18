Пекин, , 04:54 — REGNUM Национальная обсерватория Китая продлила синий уровень предупреждения в связи с песчаными бурями в западных, центральных, северных и восточных частях страны, сообщает 17 марта агентство Синьхуа.

По данным Национального метеорологического центра, с 17 по 18 марта некоторые районы Синьцзяна, Внутренней Монголии, Цинхая, Ганьсу, Шэньси, Шаньси, Хэбэя, Шаньдуна, Хэнаня, Хубэя, а также Нинся, Пекина и Тяньцзиня накроет песком и пылью.

Восточная часть Синьцзяна в этот период будет во власти песчаных бурямь, сообщили в центре. Метеорологи рекомендвоали населению носить маску или шарф, чтобы уменьшить воздействие пыли, а водолеям предложили подготовиться к плохой видимости.

Национальная обсерватория Китая 16 марта объявила синий уровень опасности в связи с песчаными бурями в северной, центральной и восточной частях страны.