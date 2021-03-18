Пекин, , 04:50 — REGNUM В Китае за 2020 год преступлений, связанных с оружием и взрывчатыми веществами, снизилось на 4,3% и 36,1% соответственно, сообщает агентство Синьзхуа.

По данным Министерства общественной безопасности КНР, Китай начал трехлетнюю кампанию по борьбе с преступлениями, связанными с оружием и взрывчатыми веществами, в мае 2020 года.

С тех пор полиция по всей стране раскрыла 24 000 таких дел, разгромив 113 банд и 314 преступных притонов, а также поймав 24 000 подозреваемых, сообщило министерство. Почти 1200 дел были раскрыты благодаря наводкам общественности.

Министерство будет и далее наращивать усилия по изъятию оружия и взрывчатых веществ, а также поощрять общественность к тому, чтобы она давала наводки и добровольно сдавала незаконное оружие и взрывчатые вещества.