Владивосток, 18 марта 2021, 04:52 — REGNUM В Приморье в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют дороги к больницам, детским садам и школам. Работы начнутся в апреле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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Так, во Владивостоке благодаря нацпроекту отремонтируют дороги к трём школам и трём детским садам и православной гимназии.
В Артёме преобразится дорога к станции скорой помощи и городской больнице №1, а также в селе Кневичи к школе №22.
Сразу четыре дороги, ведущих к соцучреждениям, отремонтируют в Надеждинском районе — к школе, больнице, к главной площади и ФАПу.
В Шкотовском районе приведут в порядок дороги в посёлках Подъяпольское, Штыково, селах Стеклянуха и Центральное.
За три года в Приморье капитально отремонтировали почти 400 км дорог. В 2021 году под ремонт запланировано 98,1 км — на 13 км больше, чем в 2020-м.
Как сообщало ИА REGNUM, информационную систему, отслеживающую реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», представили 17 марта в Ситуационном центре губернатора Рязанской области. В цифровом инструменте предусмотрена обратная связь для граждан.