Симферополь, , 04:35 — REGNUM Власти Крыма направят официальное обращение в Организацию Объединённых Наций (ООН) из-за водной блокады, устроенной Украиной. Об этом 17 марта сообщил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

«Мы подготовим по этому поводу официальное обращение в ООН, — цитирует РИА Новости собеседника. — Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду».

По словам Мурадова, на полуострове однозначно решат проблему с нехваткой воды, поэтому слишком долго украинские националисты радоваться не смогут. Вместе с тем, власти в Киеве столкнутся с последствиями в связи с нарушением международно-правовых норм при перекрытии Северо-Крымского канала.

«Они не имели права перекрывать водные артерии. Это недопустимо в цивилизованных странах», — отметил постпред.

Читайте также: В Крыму готовят многомиллиардный иск к Украине из-за водной блокады