Владивосток, , 04:39 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко 17 марта вручил награды участникам волонтерских организаций, которые наиболее активно работали в 2020 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Волонтёрам вручили Благодарственные письма президента России и наградили знаками «Доброволец Приморского края».

«Рад вручить награду за добрые дела, которые вы делали на протяжении года. Когда не считаясь со временем, с личными нуждами, подвергая себя риску заболеть, вы оказывали помощь тем, кто в ней нуждался в период эпидемии. Ещё 500 волонтеров помогли сотням тысяч людей, которые остались без света, тепла и воды после «ледяного» дождя — раздавали газовые баллоны, воду, продукты питания. Вы сделали всё, чтобы люди не чувствовали себя оставшимися один на один с бедой. Отдельное спасибо нашим «серебряным» волонтёрам — людям старшего поколения, которые принимают участие в добровольческой деятельности», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, новая льготная категория — «ликвидаторы пандемии коронавируса» — может появиться в России. С таким предложением первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.