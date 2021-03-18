Пекин, , 04:31 — REGNUM Вакцина от COVID-19, разработанная Институтом микробиологии пои Китайской академии наук, получила зеленый свет для экстренного использования в Китае, сообщает 17 марта агентство Синьхуа.

В докладе говорится, что это уже пятая китайская вакцина от опасной инфекции, пригодная для определенного использования.

Из четырех вакцин, одобренных ранее Китаем для широкого общественного использования, три были одобрены сначала для применения в рамках мелкомасштабной экстренной вакцинации, прежде чем получить разрешение для участия в крупномасштабной кампании.

Совместно разработанная Институтом микробиологии Китайской академии наук и компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co., Ltd., вакцине было выдано разрешение на клинические исследования от Национального управления медицинских товаров 19 июня 2020 года.

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