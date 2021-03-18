Сеул, , 04:29 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 445 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 427 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что в Южной Корее уже вторые сутки подряд выявляют более 400 пациентов ежедневно. До этого в течение двух дней выявляли менее 400 инфицированных из-за снижения количества проводимых тестов в выходные дни.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 97 294. Также за минувшие сутки в стране скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 1688 человек.