Санкт-Петербург, , 04:36 — REGNUM Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) «Мордовия» провёл в Балтийском море артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

«Во время выходов в море экипаж корабля успешно произвёл артиллерийские стрельбы по морским надводным и воздушным целям. Стрельбы выполнялись из 30-мм автоматических установок АК-630», — говорится в сообщении.

Экипаж МДКВП с использованием учебных донных мин выполнил в заданном районе постановку противолодочного минного заграждения. После чего успешно уничтожил поставленные мины при помощи корабельной артиллерии. В ходе учений экипажем корабля также были отработаны меры по защите от оружия массового поражения во время морского перехода.

Напомним, что стоящие на вооружении Балтийского флота ВМФ России МДКВП «Мордовия» и «Евгений Кочешков» являются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке. Они способны передвигаться по воде и земле, высаживая морской десант с техникой в глубине обороны противника.

Как сообщало ИА REGNUM, малый ракетный корабль (МРК) «Орехово-Зуево» сменил такой же корабль «Вышний Волочек» в составе постоянного соединения Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Средиземном море.

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