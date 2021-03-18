Владивосток, , 04:27 — REGNUM В Дальнегорске, Ливадии, Кавалерово, Пограничном и Хороле Приморья благодаря конкурсу «Твой проект» построят площадки для скейтеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В начале года федерация скейтбординга подала заявку на краевой конкурс «Твой проект», предложив создать серию малых архитектурных форм Leggo из бетона.

Кататься на фигурах Leggo смогут не только скейтбордисты, но и другие экстремалы: самокатеры, роллеры, bmx-райдеры.

В голосовании приняли участие не только скейтбордисты из Владивостока, но и со всей России.

Инструментами создания скейт-площадок могут стать краевая программа «1000 дворов» и национальный проект «Жилье и городская среда».

В рамках нацпроекта голосование за объекты благоустройства на 2022 год пройдет с 26 апреля по 30 мая на единой для всей страны онлайн-платформе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 15 марта завершился отбор инициатив конкурса «Твой проект», призванных улучшить инфраструктуру в городах и районах. Отобрано 87 идей-победителей со всего края, пять из них будут реализованы во Владивостоке.