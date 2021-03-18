Вашингтон, , 04:27 — REGNUM Отдельные заявления американского руководства ставят под угрозу обрушения отношения России и США, сообщили 17 марта в посольстве РФ в Вашингтоне на странице в Facebook.

В дипломатическом представительстве сообщили, что 20 марта в Москву прибудет посол России Анатолий Антонов, который примет участие в консультациях с целью выправления российско-американских связей, пребывающих в кризисе.

«Неконструктивный курс администрации в отношении нашей страны не отвечает интересам России и США, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения», — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала небывалым вызов в Россию посла в США и заявила, что атмосфера в двухсторонних отношениях стала «достаточно эмоционально заряженная».

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