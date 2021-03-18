Пекин, , 04:26 — REGNUM Волна холодного воздуха накроет центральные и восточные районы Китая с 19 по 21 марта, принеся с собой снежные бури, сообщили главном метеорологическом управлении страны, передает агентство Синьхуа.

Температура воздуха на фоне сильного ветра упадет на 4−8 градусов Цельсия в большинстве районов центрального и восточного Китая, сообщает Национальный метеорологический центр Китая, добавляя, что в этот период в указанных регионах также ожидаются снег и дождь.

С 19 по 21 марта в северо-западных районах Китая будет наблюдаться пыльная погода, а в некоторых районах северо-запада ожидаются песчаные бури. Напомним, что на текущей неделе песчаная буря дважды пронеслась над Пекином в связи с изменением направления ветра.