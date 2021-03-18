Петропавловск-Камчатский, , 04:23 — REGNUM На Камчатке в совершении тяжкого преступления против собственности обвиняется бывший полицейский. Расследование уголовного дела по факту мошенничества завершено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Бывший полицейский в 2015 году нашёл пенсионера, который злоупотреблял алкоголем, и убедил его продать свою квартиру площадью 37,4 кв. м. в Петропавловске-Камчатском.

Для того, чтобы скрыть своё участие в махинации с недвижимостью он привлёк двух женщин, которые как выяснилось не знали о противоправных действиях. На одну из женщин пенсионер оформил нотариальную доверенность с правом продать квартиру, а вторая являлась покупателем. В результате мужчина остался без квартиры и денег от сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Мурманска получил условный срок за крупное мошенничество — в течение пяти лет он получал пенсию умершего знакомого.