Пекин, , 04:20 — REGNUM Китай одобрил экстренное использование самостоятельно разработанной рекомбинантной белковой вакцины против COVID-19, сообщил в среду ее главный разработчик Институт микробиологии при Китайской академии наук, сообщает 17 марта агентство Синьхуа.

Вакцина (на основе клеток CHO) завершила первую и вторую фазу клинических испытаний в октябре 2020 года. Результаты подтверждают безопасность и иммуногенность этой вакцины, при этом о серьезных побочных реакциях не сообщается.

Согласно заявлению института, уровень нейтрализующих антител, производимых при помощи вакцины, сопоставим с прочими рекомбинантными белковыми вакцинами против COVID-19 и мРНК-вакцинами в мире.

Исследователи проводят третью фазу испытаний с ноября 2020 года в Китае, Узбекистане, Пакистане, Эквадоре и Индонезии и намерены охватить до 29 000 взрослых. Узбекистан одобрил использование китайской вакцины 1 марта, а Китай выдал разрешение на чрезвычайное использование 10 марта.

Рекомбинантная белковая вакцины не нуждается лаборатории с полноценным уровнем биобезопасности для производства и может быстро достичь больших объемов. По словам производителя вакцин, данный вид вакцин экономичен, прост в хранении и транспортировке.

Совместно разработанная институтом и компанией Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd, запатентованная вакцина является первой в мире рекомбинантной белковой субъединицей против COVID-19, одобренной для клинических исследований, и четвертой вакциной от COVID-19, одобренной для экстренного использования в Китае.