Пекин, , 04:15 — REGNUM Китай запустил платформу для сбора обращений о неправомерных действиях судебных и полицейских органов, а также соответствующего персонала, сообщает 17 марта агентство Синьхуа.

Представители общественности могут использовать платформу для обращений в связи с нарушениями дисциплины и законности судами, прокуратурами, органами государственной безопасности, органами внутренней безопасности и органами юстиции всех уровней, а также их сотрудниками, включая полцию, сообщает Комиссия по политическим и правовым вопросам Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Платформа доступна на сайте www.12 337.gov.cn, или через веб-сайт комиссии, а также ее официальный аккаунт в WeChat. В прошлом месяце Китай начал общенациональную кампанию по проверке и исправлению нарушений в рядах политических и правоохранительных органов страны.