Канберра, , 04:14 — REGNUM Два жителя австралийского города Мельбурн были арестованы полицейскими по обвинению в подготовке и планировании теракта. Об этом 18 марта сообщается на сайте федеральной полиции страны.

Их задержали в результате спецоперации нескольких ведомств, включая государственную службу разведки и безопасности. Планируется, что в ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом Мельбурна. При этом в полиции уточнили, что расследование дела продолжается.

Как сообщило ИА REGNUM, в мае 2020 года вооруженный ножом мужчина напал на посетителей торгового центра в австралийском городе Порт-Хедленде и ранил несколько человек. Он был убит прибывшими полицейскими.

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