Пекин, , 04:12 — REGNUM Министерство общественной безопасности Китая собрало ведущую группу для качественного развития Экономического пояса реки Янцзы, поставив перед ней задачи, сурового подавление правонарушений в регионе, сообщает 17 марта агентство Синьхуа.

Помимо 10-летнего моратория на вылов рыбы и запрета на незаконную добычу песка вдоль самой длинной реки страны, органы общественной безопасности также примут решительные меры против преступлений, связанных с контрабандой, угрозой продовольственной безопасности и нанесением ущерба экологии, а также диким животным и растительным ресурсам.

Органы общественной безопасности проведут реформу системы регистрации домашних хозяйств в регионе, сократив или сняв ограничения на регистрацию постоянного места жительства в городских районах.

Министерство также будет запитать рыночные структуры всех видов и оберегать реку Янцзы как важный международный судоходный канал, создавая зеленые коридоры для судов, перевозящих ключевые грузы.