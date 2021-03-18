Пекин, , 04:08 — REGNUM Пыль, принесенная в Пекин бурей с севера 15 марта, была сдута обратно в китайскую столицу юго-западным ветром в среду 17 марта, вернув пыльную погоду в китайскую столицу во второй раз за три дня, сообщает агентство Синьхуа.

Пекинский муниципальный центр экологического мониторинга 17 марта сообщил, что пыльная погода вызвала умеренное загрязнение воздуха, а основным загрязнителем стали опасные частицы PM10, которые останутся в воздухе до 18 марта.

Согласно метеосводке, основная часть песчаной бури прошла Пекина во утром 16 марта. Но к полудню того же дня перемена ветра вернула пыль обратно. К 10 часам утра 17 марта средняя концентрация PM10 в Пекине составляла 285 микрограммов на кубометр.

Национальная обсерватория Китая 16 марта продлила синий уровень погодной опасности в связи с песчаными бурями в северной, центральной и восточной частях страны.

Предупреждение было понижено относительно желтого уровня, выпущенного 15 марта, когда песчаные бури пронеслись по северным районам страны.