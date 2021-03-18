Нью-Йорк, США, , 04:14 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил своим специальным посланником по Афганистану французского дипломата Жана Арно. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сегодня объявил о назначении француза Жана Арно своим личным посланником по Афганистану и региональным вопросам. Генеральный секретарь попросил господина Арно способствовать достижению политического решения конфликта, тесно работая с Миссией ООН по содействию Афганистану и региональными партнёрами», — говорится в сообщении пресс-службы.

В документе подчёркивается, что за более чем 30-летнюю работу Арно, которому исполнилось 70 лет, приобрёл огромный опыт в вопросах мировой дипломатии. Он уже представлял генсека ООН на мирных переговорах в Колумбии в 2015—2018 годах. И являлся его специальным посланником по Боливии в 2019—2020 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, конференция по афганскому урегулированию под эгидой ООН должна пройти в апреле в Стамбуле.

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