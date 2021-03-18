Пекин, , 04:01 — REGNUM Высший суд Китая опубликовал положение о юрисдикции Пекинского финансового суда (BFC), чтобы обеспечить максимально точное правоприменение, сообщает 16 марта агентство Синьхуа.

Постановление, состоящее из 13 статей, уточняет сферу охвата трех видов дел, находящихся в ведении BFC, а именно — связанных с финансами гражданских и коммерческих дел, административных дел и исполнительных дел, говорится в сообщении Верховного народного суда Китая.

BFC, который будет вскоре открыт, обладает юрисдикцией, соизмеримой с промежуточным народным судом при рассмотрении указанных выше дел в Пекине, говорится в постановлении.

Китайские законодатели ратифицировали решение о создании BFC на сессии национального законодательного органа Китая Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в январе.