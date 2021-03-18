Лондон, , 04:00 — REGNUM Растущая угроза для безопасности Великобритании заставила власти королевства решится на наращивании своих ядерных сил. Об этом заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб 17 марта в интервью телеканалу NHK.

В качестве примера глава МИД привел Иран, КНДР и Россию, которые, по его словам, уже обладают или стремятся обладать такими вооружениями.

Как сообщило ИА REGNUM, 16 марта была опубликована стратегии оборонной и внешней политики Великобритании на следующие 30 лет. Согласно документу, ядерные силы королевства будут увеличены для упреждения шагов со стороны потенциальных противников.

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