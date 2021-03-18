Лондон, 18 марта 2021, 04:00 — REGNUM Растущая угроза для безопасности Великобритании заставила власти королевства решится на наращивании своих ядерных сил. Об этом заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб 17 марта в интервью телеканалу NHK.
В качестве примера глава МИД привел Иран, КНДР и Россию, которые, по его словам, уже обладают или стремятся обладать такими вооружениями.
Как сообщило ИА REGNUM, 16 марта была опубликована стратегии оборонной и внешней политики Великобритании на следующие 30 лет. Согласно документу, ядерные силы королевства будут увеличены для упреждения шагов со стороны потенциальных противников.
Читайте ранее в этом сюжете: Британия объявила о планах по наращиванию ядерных сил