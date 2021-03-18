Алжир, , 04:14 — REGNUM У средиземноморского побережья Алжира в ночь на 18 марта произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в 00:04 мск. Их эпицентр располагался в море в 24 километрах к северо-востоку от портового города Беджая (164 тыс. человек) и в 84 километрах к северо-западу от города Сетифа (288 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 335 километрах к северо-востоку от Алма-Аты.

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