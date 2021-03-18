Анадырь, , 03:49 — REGNUM На Чукотке в Анадыре начался VI съезд коренных малочисленных народов, которые проживают в округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: Опыт Ямала взят за основу создания реестра представителей малых народов

В Анадырь прибыли 36 делегатов из районов округа, до конца недели приедут ещё 15 представителей коренных малочисленных народов.

В программу включено более 20 различных мероприятий.

По словам губернатора Романа Копина, главная цель съезда — услышать делегатов от каждого населённого пункта и с их участием разработать эффективные решения по улучшению качества жизни коренных малочисленных народов.

Региональные секции открываются 18 марта и продлятся всю неделю. На них делегаты обсудят, в частности, партнёрство социально-ориентированных некоммерческих организаций с органами власти региона, пенсионное обеспечение коренных народов, вопросы развития сёл и традиционной деятельности КМНС на Чукотке. Также в повестке заявлены актуальные темы здравоохранения и образования.

Торжественное открытие съезда пройдёт 23 марта. На площади перед окружным Домом народного творчества проведут обряд благодарения. Основная часть съезда продлится до 25 марта.

Также в рамках съезда запланированы культурные мероприятия, в том числе презентация документально-художественной повести «Бегущая по тундре» Михаила Сверлова, показ фильма Алексея Вахрушева «Книга моря», а также молодёжный форум «Меридиан».

Как сообщало ИА REGNUM, опыт Ямала взят за основу создания единого списка граждан, относящихся к коренным малочисленным народам России.